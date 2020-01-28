Волгоградцам на жилье в селе дадут льготные кредиты

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:42:30+03:00

Сельскую ипотеку можно взять как на покупку домика, так и на его строительство. Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

На покупку или строительство дома за пределами городов можно взять заем под 3% годовых

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В последние годы все больше волгоградцев мигрируют из сел в города, чаще всего молодежь в поисках работы. Чтобы хоть как-то остановить этот процесс, Волгоградская область активно включилась в госпрограмму «Комплексное развитие сельских территорий», которая реализуется с 2020 года. В рамках этой программы любой гражданин РФ может взять так называемую «сельскую ипотеку» - льготный кредит со ставкой до 3% годовых для приобретения жилья в сельской территории.

Как уточняют «КП-Волгоград» в региональном профильном комитете, эту ипотеку можно получить как на приобретение уже готового жилья, так и на строительство дома.

Можно за эти деньги купить и землю для дальнейшей застройки, а можно использовать и для рефинансирования коммерческой, если договор был заключен не ранее первого января 2020 года.

- Также с 2020 года всем сельским жителям предлагается еще один льготный кредит по ставке до 5% на срок до пяти лет размером до 250 тысяч рублей - для повышения уровня благоустройства домовладений. Деньги можно направить на газификацию домовладения, обеспечение его водой или теплом, ремонт помещений, - уточняют в администрации региона.

НА ЗАМЕТКУ

Срок кредитования «сельской ипотеки» по льготной ставке – до 25 лет. При этом получатель должен внести не менее 10% от стоимости приобретаемого жилья. В качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал и иные виды господдержки.

Чтобы получить «сельскую ипотеку» достаточно обратиться в банк, который является участником госпрограммы (перечень организаций можно посмотреть на сайте Минсельхоза РФ или странице облкомсельхоза), а там подскажут перечень необходимых документов. После этого заявителя включат в общий реестр получателей и отправят на утверждение в профильное министерство. После одобрения федеральным ведомством ипотека оформляется в установленном правилами банка порядком.

ИСТОЧНИК KP.RU