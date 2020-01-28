2020-01-28T09:41:29+03:00
Происшествия

Волгоградец на китайском внедорожнике устроил двойную аварию

Он попал в больницу с травмами после ДТП
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Пострадавшего отвезли на "скорой" в больницу.Пострадавшего отвезли на "скорой" в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Авария произошла около 12 часов дня 27 января во Фроловском районе. 57-летний мужчина на китайском внедорожнике Great Wall ехал поулице Пролетарской и на перекрестке не уступил дорогу «ГАЗели». От удара русское авто развернуло прямо на Renault Sandero, за рулем которого был 50-летний мужчина. В аварии пострадал водитель джипа. Его на «скорой» доставили в больницу.

В Городищенском районе в этот же день около четырех часов также произошла двойная авария. Renault Logan, за рулем которого был 32-летний мужчина, на перекрестке Промышленной с улицей Ленина не уступил дорогу Renault Fluence. От удара иномарку отбросило на встречный «УАЗ Патриот». В результате аварии больше всего досталось пассажирке Renault Fluence и водителю Renault Logan. Но от госпитализации они отказались.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Под Астраханью из-за коровы на дороге перевернулся «КАМАЗ»
В Волжском возле букмекерской конторы один клиент семь раз ударил ножом другого клиента
Волгоградцы активно распродают тюбинги и клюшки
Волгоградцев косят грипп типа В и риновирусы
В Волгограде бывший директор техникума и его зам торговали дипломами
Волгоградцам на жилье в селе дадут льготные кредиты
Волгоградец на китайском внедорожнике устроил двойную аварию
Волгоградцам, задолжавшим за воду и тепло, начали начислять пеню
Волгоградец в ходе драки откусил парню часть носа и уха
Зам по тылу вывез из части "Камаз" сухпайков
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Астраханский студент попал в больницу с ожогами рук после удара током от батареи отопления
Власти Волгограда в суде оспаривают запрет сноса конюшен «Соснового бора»
В Волгограде мемориал «Лысая гора» очистят от мусора ко 2 февраля
Губернатор Волгоградской области вошел в состав президиума Госсовета
Волгоградцы не вернули банкам более 25 миллиардов кредита
Глава Камызякского района и мэр города Камызяк, попавшиеся на взятке и откатах, отделались штрафами
В Волгограде супругам-«черным риелторам» дали 13 лет колонии на двоих