Волгоградец на китайском внедорожнике устроил двойную аварию

28 Янв. 2020 2020-01-28T09:41:29+03:00

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Авария произошла около 12 часов дня 27 января во Фроловском районе. 57-летний мужчина на китайском внедорожнике Great Wall ехал поулице Пролетарской и на перекрестке не уступил дорогу «ГАЗели». От удара русское авто развернуло прямо на Renault Sandero, за рулем которого был 50-летний мужчина. В аварии пострадал водитель джипа. Его на «скорой» доставили в больницу.

В Городищенском районе в этот же день около четырех часов также произошла двойная авария. Renault Logan, за рулем которого был 32-летний мужчина, на перекрестке Промышленной с улицей Ленина не уступил дорогу Renault Fluence. От удара иномарку отбросило на встречный «УАЗ Патриот». В результате аварии больше всего досталось пассажирке Renault Fluence и водителю Renault Logan. Но от госпитализации они отказались.

- Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП, - сообщили "КП-Волгоград" в ГУ МВД по Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU