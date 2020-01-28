Волгоградцам, задолжавшим за воду и тепло, начали начислять пеню

28 Янв. 2020 2020-01-28T10:50:41+03:00

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Вместе с 2019-м годом закончилась для волгоградцев и «сказка»: когда можно было не платить за воду и тепло и никаких санкций за это не накладывали. В 2020-м «Концессии тепло и водоснабжения» начинают начислять пеню за просрочку платежей! Так что те, кто не оплатит вовремя два месяца подряд за потребленные коммунальные услуги, на третий месяц получит штраф.

- Начисление пени – правомерно и регламентируется Федеральным законодательством. Благодаря упрощенной процедуре рассмотрения исков взыскание коммунальных платежей решается просто: при наличии долга судья принимает заявление и выдает судебный приказ. Сторонам по делу не требуется приходить в суд, а это значит, что ответчик без дополнительных уведомлений получает арестованные счета, закрытие выезда из страны, ограничение действий с недвижимостью и тому подобное, - поясняют юристы компании.

Кроме пени должникам грозят еще и отключить горячую воду и ограничить возможность пользоваться канализацией (причем сделать это могут даже без допуска в квартиру). А после оплаты долгов человеку придется оплатить еще и работы по возобновлению услуг.

- За прошедший год общая задолженность физических лиц перед обеими концессиями превысила полмиллиарда рублей, и эта сумма продолжает расти, - сетуют в компании. - Между тем, мы продолжаем выполнять свои инвестиционные обязательства и вложили в коммунальное хозяйство Волгограда уже более 10 миллиардов рублей. Волгоградцы должны понимать, что деньги, которые они платят за услуги, идут на зарплаты рабочим, на материалы, на ремонты, на обслуживание спецтехники… Призываем абонентов в Новом 2020 году своевременно, до 10 числа каждого месяца, осуществлять оплату за ЖКУ, ведь нет ничего более необходимого, чем тепло и вода в доме.

ИСТОЧНИК KP.RU