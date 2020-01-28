2020-01-28T08:45:30+03:00
Происшествия

Волгоградец в ходе драки откусил парню часть носа и уха

Мужчины повздорили в кафе-бильярдной
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Эта история о волгоградце, который повторил «подвиг» Майка Тайсона, правда, не на ринге, а в кафе - он откусил сопернику часть уха. Случилось это в бильярдной в Еланском районе Волгоградской области. Ночью с 25 на 26 января там отдыхали местные мужики - как водится, пили, играли, а потом в пьяном угаре поругались. Слово за слово завязалась драка.

Когда у 28-летнего молодого человека закончились силы кулаками махать, в ход пошли зубы… Да, он стал кусаться. Так, что в порыве гнева откусил 27-летнему противнику часть носа и уха. Кроме того, нанес и другие увечья на лице.

Окровавленного пострадавшего рано утром привезли в больницу. Именно медики и сообщили в полицию о криминальном характере травмы у пациента.

- Подозреваемого в совершении преступления уже задержали. С учетом степени тяжести полученных травм решается вопрос возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 111 УК РФ – «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». За содеянное ему может грозить до 8 лет лишения свободы, - уточняют «КП-Волгоград» в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU

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