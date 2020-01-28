Зам по тылу вывез из части "Камаз" сухпайков

28 Янв. 2020 2020-01-28T08:44:01+03:00

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Заместитель командира по тылу – очень хорошая и сытная должность. Всегда рядом со складом. В Волгограде гарнизонный военный суд будет судить «завхоза» одной из военных частей и водителя взвода материального обеспечения. В 2015 году начальник решил заработать на сухпайках. Он знал, что в августе-сентябре пройдут лагерные сборы двух войсковых частей на «Прудбое». Он приготовил заявку, чтобы получить комплекты питания, хотя знал, что все солдаты накормят на полевой кухней первым, вторым и компотом.

Он оформил подложные документы о получении 8 тысяч сухпайков и их выдаче на складе. Со склада вывозил продукты на «Камазе» - с водителем договорился заранее. Ворованное отвез в гараж, а чуть позже продал. Но о подлоге узнали и виновных нашли.

- Ущерб Министерству обороны составил 5 миллионов рублей. Уголовное дело передали в суд. Двух военных будут судить за хищение, - сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе Волгоградского областного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU