Астраханский студент попал в больницу с ожогами рук после удара током от батареи отопления

27 Янв. 2020 2020-01-27T18:39:13+03:00

Изменить размер текста: A A

ЧП произошло в Лиманском филиале «Астраханского государственного политехнического колледжа»: студента, который не достиг совершеннолетия, ударила током отопительная батарея. Травма оказалась серьезной – ожог 2-й степени обеих кистей рук. Юношу пришлось даже госпитализировать в больницу. мама пострадавшего обратилась в прокуратуру.

- Установлено, что, находясь в раздевалке колледжа, студент при соприкосновении с отопительной батареей получил электротравму. Не принято мер к передаче в правоохранительные органы информации о поступлении в больницу несовершеннолетнего. В связи с этим прокуратурой Лиманского района главному врачу медицинского учреждения внесено представление, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе прокуратуры Астраханской области.

Накажут и руководство колледжа. Возможно даже по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ИСТОЧНИК KP.RU