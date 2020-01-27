2020-01-27T17:32:36+03:00
Общество

В Волгограде мемориал «Лысая гора» очистят от мусора ко 2 февраля

Чиновники обещали в очередной раз вычистить территорию за грязнулями в ближайшие дни
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Конечно, мемориал к победной дате почистят, но как заставить грязнуль снова не мусорить - вот в чем вопрос. Фото Алексей Копаев.Конечно, мемориал к победной дате почистят, но как заставить грязнуль снова не мусорить - вот в чем вопрос. Фото Алексей Копаев.
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Через неделю - 2 февраля - волгоградцы готовятся торжественно отметить 77-ю годовщину со дня победы в Сталинградской битве, а второй по значимости мемориальный комплекс «Лысая гора», где проходили ожесточенные бои, опять утопает в мусоре. Горы отходов, остатки мебели и стройматериалов, едва припорошенные снегом, разбросаны по всей территории. Видео захламленных участков, облетело все соцсети и сми.

- В ближайшие дни коммунальные службы Советского района очистят «Лысую гору» от мусора, - обязуются чиновники. И добавляют, - в очередной раз…

Да, территорию уберут, но мусорные кучи растут здесь снова и снова. Только за последние два года коммунальщики вывезли отсюда более 250-ти тонн мусора. В прошлом году здесь провели ряд экологических акций и субботников, убрали 28 кубов отходов. Не прошло и полгода…

- К сожалению, сразу после ликвидации свалок, они появляются вновь. Причем фиксируют скопление не только бытовых, но и строительных отходов, которые сюда на грузовом транспорте свозят неустановленные лица. Специалисты межведомственной комиссии регулярно проводят здесь рейды, ловят нарушителей, штрафуют (за 2019 год в ходе рейдов с участием сотрудников облкомприроды составлено более двух десятков протоколов), но даже это не решает проблему, - комментируют «КП-Волгоград» сложившуюся ситуацию в мэрии.

И забором от «грязнуль» мемориал не закроешь, ведь на вершине этой горы установлен памятник бойцам 64-й армии, и сам комплекс является общественной территорией, и сюда должен быть обеспечен свободный доступ. Жаль, что приходят и приезжают сюда не все с благими целями.

ИСТОЧНИК KP.RU

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