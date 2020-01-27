2020-01-27T19:01:36+03:00
Экономика

Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми

Иван ЕГОРОВ
Поделиться:
УралсибУралсиб
Изменить размер текста:

Объем кредитов, выданных Банком УРАЛСИБ по ипотечной программе с государственной поддержкой для семей с детьми, по итогам 2019 года составил 1,39 млрд рублей. Банк запустил программу семейной ипотеки в июле 2019 года.

Программа ипотечного кредитования с господдержкой для семей с детьми Банка УРАЛСИБ действует для семей с двумя и более детьми, где второй и последующие дети рождены в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года. Кроме того, заемщиками по данной программе могут выступать клиенты, имеющие ребенка-инвалида, который рожден не позднее 31 декабря 2022 года. В этом случае не имеет значения общее количество детей в семье, группа инвалидности ребенка и то, когда ребенок ее получил. Согласно условиям программы, ребенок может быть усыновленным (удочеренным).

Принять участие в программе могут граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет на дату окончания срока кредитования, имеющие постоянную или временную регистрацию на территории РФ. Стаж работы на последнем месте должен составлять не менее 3 месяцев.

Ознакомиться с полными условиями ипотечной программы, а также подать заявку на получение кредита можно в отделениях Банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Банк УРАЛСИБ выдал 1,4 млрд рублей по ипотечной программе с господдержкой для семей с детьми
Астраханский студент попал в больницу с ожогами рук после удара током от батареи отопления
Власти Волгограда в суде оспаривают запрет сноса конюшен «Соснового бора»
В Волгограде мемориал «Лысая гора» очистят от мусора ко 2 февраля
Губернатор Волгоградской области вошел в состав президиума Госсовета
Волгоградцы не вернули банкам более 25 миллиардов кредита
Глава Камызякского района и мэр города Камызяк, попавшиеся на взятке и откатах, отделались штрафами
В Волгограде супругам-«черным риелторам» дали 13 лет колонии на двоих
В Волгограде выбрали героев-победителей «Народного дозора»
«Ротор» взял на второй сбор 19 игроков и 6 потенциальных новичков
В Волгограде военные отрепетировали салют
В Волжском судят вора, угнавшего 14 элитных иномарок на юге России
В Астрахани отец 14 лет подряд насиловал свою дочь
Грипп бушует: в астраханских школах на неделю продлили карантин
В Волгограде почтили память жертв Холокоста и погибших в блокадном Ленинграде
В Астрахани поймали банду, торговавшую аптечными наркотиками
Астраханцев «нагрели» на горячей воде на 104 миллиона рублей
Волгоградский суд оставил под стражей бывшего замглавы Светлоярского района
Волгоградка перевела мошенникам более 300 тысяч рублей
В Волгограде будут штрафовать за курение в «подземке» трамвая
Тепло вернулось в дома на севере Волгограда
Плюс два: в «Ротор» перешли Геннадий Киселев и Александр Довбня
Мост Волжской ГЭС застыл в шестибалльной пробке
В 2020-м под Волгоградом построят новую трассу для мотокросса
Обрыв кабеля в Волгограде остановил трамваи
В Астрахани мужчина зарезал супругу на глазах у малолетней дочери
В Тракторозаводском районе три улицы остаются без тепла
В Волжском девять классов закрыли из-за карантина