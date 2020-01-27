2020-01-27T17:21:38+03:00
Общество

Губернатор Волгоградской области вошел в состав президиума Госсовета

Андрею Бочарову предстоят ежемесячные поездки на заседания, где решают оперативные вопросы
Юлия Данильченко
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Губернатор Андрей Бочаров вошел в состав президиума Госсовета.Губернатор Андрей Бочаров вошел в состав президиума Госсовета.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Сегодня, 27 января, на официальном сайте Президента РФ опубликовали новый состав президиума Государственного Совета, который определил президент Владимир Путин. В него вошли восемь чиновников, в числе которых – губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

- Персональный состав президиума определяется Президентом Российской Федерации и подлежит ротации один раз в полгода. Президиум Государственного совета рассматривает план работы Государственного совета, а также повестку дня его очередного заседания, - прокомментировали «КП-Волгоград» в пресс-службе Президента РФ.

Известно, что Андрею Ивановичу предстоит много работы не только в своем регионе: приезжать на заседания президиума придется как минимум один раз в месяц. В состав также вошли губернаторы Санкт-Петербурга, Тверской, Сахалинской и Курганской областей, Алтайского края, а также главы Республики Башкортостан и Кабардино-Балкарской Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU

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