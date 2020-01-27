2020-01-27T16:59:32+03:00
Общество

Волгоградцы не вернули банкам более 25 миллиардов кредита

Сумма просроченных займов у юридических лиц - 4 миллиарда рублей
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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121 тысяча волгоградцев не смогли платить по кредитам.121 тысяча волгоградцев не смогли платить по кредитам.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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Среди взрослых волгоградцев найдутся лишь единицы тех, кто никогда не брал кредит. Занять у банка денег на покупку квартиры, машины, телевизора, мебели, шубы или туристической путевки, стало нормой. Обыденностью стали и ситуации, когда выплатить кредит по тем или иным причинам не получается. В 2019 году судебные приставы возбудили 121 тысячу исполнительных производств. Общая сумма просроченных кредитов банкам превысила 25 миллиардов рублей или в среднем по 206,6 тысяч на каждого должника.

И это далеко не все. В 2018-м 172 тысячи жителей Волгоградской области не вернули вовремя банкам еще 36 миллиардов рублей. Из них в течение прошлого года приставы взыскали лишь 1,7 миллиарда. Причем добровольно должники отдали всего-навсего 112 миллионов. У остальных арестовали счета и имущество. Также должники лишаются водительских прав и возможности выехать за границу на отдых или по делам. Вот такая печальная статистика.

Как рассказали «КП-Волгоград» в региональном управлении ФССП России, у юридических лиц все не так печально, как у жителей области. За год исполнительное производство из-за просроченного банкам долга завели на 1100 фирм. А не вернули вовремя бизнесмены около четырех миллиардов рублей. Примерно такие же цифры были и в 2018 году. При помощи приставов вернули банкам лишь 114 миллионов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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