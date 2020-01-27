2020-01-27T16:37:56+03:00
Происшествия

Глава Камызякского района и мэр города Камызяк, попавшиеся на взятке и откатах, отделались штрафами

Экс-чиновники заплатят государству 43 миллиона рублей
Наталья ГЛАЗУНОВА
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За то, что экс-чиновники "наживались" на тендерах, они заплатят штрафы.За то, что экс-чиновники "наживались" на тендерах, они заплатят штрафы.
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Год прошел с тех пор, как город Камызяк Астраханской области оказался в эпицентре коррупционного скандала: 30 января 2019-го там на крупной взятке поймали сразу двух высокопоставленных чиновников - главу Камызякского района и мэра города. Сегодня, 27 января, суд вынес вердикт. Что удивительно, экс-чиновников даже не отправили за решетку. Они отделаются штрафами.

Напомним, глава района Василий Сухоруков за «откат» пообещал местному бизнесмену победу в аукционе на реализацию проекта благоустройства. Мэр Камызяк Дмитрий Васильев выступал в этом сговоре в качестве посредника. При передаче денег - а запросили экс-чиновники у предпринимателя 1,8 миллиона рублей - взяточников и задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области.

Год суд да дело и вот Камызякский райсуд огласил приговор: Василию Сухорукову назначено наказание в виде штрафа в размере 29 миллионов рублей, Дмитрий Васильев заплатит 14 миллионов рублей. И на том чиновники свободны.

ИСТОЧНИК KP.RU

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