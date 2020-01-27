Глава Камызякского района и мэр города Камызяк, попавшиеся на взятке и откатах, отделались штрафами
Год прошел с тех пор, как город Камызяк Астраханской области оказался в эпицентре коррупционного скандала: 30 января 2019-го там на крупной взятке поймали сразу двух высокопоставленных чиновников - главу Камызякского района и мэра города. Сегодня, 27 января, суд вынес вердикт. Что удивительно, экс-чиновников даже не отправили за решетку. Они отделаются штрафами.
Напомним, глава района Василий Сухоруков за «откат» пообещал местному бизнесмену победу в аукционе на реализацию проекта благоустройства. Мэр Камызяк Дмитрий Васильев выступал в этом сговоре в качестве посредника. При передаче денег - а запросили экс-чиновники у предпринимателя 1,8 миллиона рублей - взяточников и задержали сотрудники УФСБ России по Астраханской области.
Год суд да дело и вот Камызякский райсуд огласил приговор: Василию Сухорукову назначено наказание в виде штрафа в размере 29 миллионов рублей, Дмитрий Васильев заплатит 14 миллионов рублей. И на том чиновники свободны.
ИСТОЧНИК KP.RU