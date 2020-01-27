2020-01-27T16:22:19+03:00
Происшествия

В Волгограде супругам-«черным риелторам» дали 13 лет колонии на двоих

Мужчина и женщина отобрали две квартиры в Волгограде у одиноких «пьяниц»
Наталья ГЛАЗУНОВА
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В Волгограде суд отправил за решетку супругов, которые, возомнив себя «черными риелторами», отобрали две квартиры у одиноких владельцев. 42-летнему мужчине дали 7 лет колонии общего режима, его 41-летней жене - 6 лет колонии.

Как доказали следователи СЧ СУ УМВД России по Волгограду, эта парочка решила по-тихому «отжимать» квартиры и продавать. Узнавали, где живут одинокие и пьющие владельцы квартир, у которых есть долги по коммунальным услугам. Знакомились с ними и начинали «обрабатывать». Покупали им спиртное и еду, помогали, обещали погасить все долги, время от времени даже выпивали с ними, входя в доверие, а когда документы на недвижимость оказывались в их руках, продавали жилье без ведома хозяев и скрывались.

- По такой схеме супруги завладели двумя квартирами - в Советском и Дзержинском районах Волгограда, стоимостью 1,4 и 1,9 миллионов рублей соответственно, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре. - Кроме того, волгоградка попыталась по поддельным документам завладеть квартирой в Москве, стоимостью 17 миллионов рублей. Но не смогла завершить сделку, так как специалисты узрели фальшивые документы и регистрацию не провели.

Мужчину признали виновным по статье «мошенничество в особо крупном размере», его супругу - в «покушении на мошенничество в особо крупном размере». Правда, приговор в законную силу еще не вступил и может быть обжалован.

ИСТОЧНИК KP.RU

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