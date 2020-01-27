2020-01-27T15:57:14+03:00
Общество

В Волгограде выбрали героев-победителей «Народного дозора»

Почетные «звания» достались двум инспекторам ДПС
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Артем Плечистов и Дмитрий Глуходедов помогают не приказу, а по зову сердца.Артем Плечистов и Дмитрий Глуходедов помогают не приказу, а по зову сердца.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области
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В течение недели - с 20 по 27 января 2020 - на сайте «Комсомольская Правда-Волгоград» и ГУ МВД по Волгоградской области шло голосование за звание «Народный дозор». Этот конкурс наше издательство вместе с региональным Главком проводит уже шесть лет. В этом году было три претендента, которые в 2019-м проявили себя, как настоящие герои: это юноша из Волжского, угомонивший пьяного дядю на детской площадке; гаишники, быстрота реакции которых спасла жизнь мальчику без сознания; и школьники, которые помогли поймать вора. Сегодня в Главке подвели итоги голосования. Победителями стали заместитель командира взвода Отдельного батальона ДПС ГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области старший лейтенант полиции Артем Плечистов и инспектор ДПС капитан полиции Дмитрий Глуходедов.

Напомним, именно эти полицейские помогли бабушке и дедушке, двухлетний внук которых в машине прямо в пути потерял сознание. Это было 8 марта, дороги загружены и хорошо, что дед остановился у поста ДПС «Чапурниковский», где дежурили гаишники, и попросил помощи. Инспекторы срочно пересадили супругов и ребенка в машину ДПС и с мигалками доставили в больницу, причем по пути они связались с медиками и те подготовили все необходимое, чтобы экстренно оказать помощь малышу. Ситуация завершилась благополучно: ребенка спасли.

- Конечно же, независимо от итогов голосования, герои каждой истории достойны уважения и должны являться примером для окружающих.

ГУ МВД России по Волгоградской области благодарит всех, кто принял участие в голосовании, - отмечают в Главке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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