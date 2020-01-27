2020-01-27T16:26:58+03:00
Спорт

«Ротор» взял на второй сбор 19 игроков и 6 потенциальных новичков

Сине-голубые снова улетели в Турцию
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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"Ротор" взял на сбор 6 новичков."Ротор" взял на сбор 6 новичков.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Игроки и тренерский штаб волгоградского «Ротора» продолжают готовиться к весеннему сезону, в котором всерьез собираются штурмовать Премьер-Лигу. 27 января команда с наставниками отправилась на второй учебно-тренировочный сбор. Снова в Турцию. На этот раз тренерский штаб взял с собой 19 игроков. Среди них нет Алексея Евсеева и Анзора Саная, которые восстанавливаются после травм. Не поехали на сбор также Артем Самсонов и Мирослав Лобанцев – их попросили из команды, так что они будут искать себе новое место. Клуб не стал скрывать за завесой тайны и новые имена. В Турции к сине-голубым присоединятся шесть потенциальных новичков: защитник Александр Довбня, полузащитник белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Даниил Полубояринов, Сергей Серченков из «Урала-2», Бека Микелтадзе и Николай Кипиани из казанского «Рубина», а также полузащитник Геннадий Киселев из «Крыльев Советов». Уже известно, что часть из них подписали контракты с клубом.

Как рассказали «КП-Волгоград» в клубе, «Ротор» будет тренироваться в Белеке с 28 января по 10 февраля 2020 года. В эти дни запланировано четыре контрольных матча: 31 января - с сербским «Радником», 4 февраля – с призером чемпионата Македонии и действующим обладателем Кубка страны «Академией Пандев», 8 февраля – с датским «Кёге» и 9 февраля – с «Динамо» из Тбилиси.

А с 13 по 28 февраля команда будет тренироваться на Кипре, где поборется за Кубок ФНЛ. Кстати, за участие «Ротора» в Кубке из бюджета выделили 4,6 миллиона рублей.

На второй сбор поехали игроки «Ротора»:

Вратари: Нестеренко, Репин, Пономарев

Защитники: Пискунов, Удалый, Байрыев, Денисов

Полузащитники: Николаев, Алейник, Попов, Макаров, Фатуллаев, Песегов, Ткачук, Горбунов, Султонов

Нападающие: Муллин, Галаджан, Булия

ИСТОЧНИК KP.RU

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