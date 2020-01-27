В Волгограде военные отрепетировали салют

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:23:36+03:00

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Около ста военнослужащих Южного военного округа 27 января отрепетировали в Волгограде салют из двенадцати 76-мм дивизионных пушек ЗИС-3 и салютных установок 2А85. Однако салюта в честь 77-й годовщины победы в Сталинградской битве 2 февраля 2020 года все же не будет. Как не будет и военного парада войск волгоградского гарнизона. Но артиллеристы все равно будут палить из пушек в праздничный день. В Сталинграде днем 2 февраля прозвучит так называемый Выстрел памяти.

- Дата не юбилейная, поэтому соответствующего приказа на проведение салюта и парада 2 февраля в этом году нет, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ЮВО.

Ближайшие артиллерийские салюты прогремят в Волгограде в День защитника Отечества 23 февраля и в День победы 9 мая.

Но насладиться красочным зрелищем в годовщину победы под Сталинградом волгоградцы все же смогут. 2 февраля 2020 года в 21.00 на Центральной набережной начнется праздничный фейерверк. Пускать заряды будут от пожарного парохода «Гаситель». Как сообщили в мэрии, площадку вокруг огородят, поэтому посмотреть салют можно в пойме Царицы, на площади у интерактивного музея «Россия – моя история», с Астраханского моста и из ближайших к пойме высоток.

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ИСТОЧНИК KP.RU