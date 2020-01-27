В Волжском судят вора, угнавшего 14 элитных иномарок на юге России

27 Янв. 2020 2020-01-27T15:10:06+03:00

Изменить размер текста: A A

Два года на юге России орудовала банда автоугонщиков, которые «охотились» за элитными иномарками. В период с 2016 по 2018-й преступникам удалось угнать 14 машин на территории Волгоградской, Ростовской, Астраханской, Саратовской областей и Ставропольского края. Выбирали только премиальные иномарки - «Toyota» и «Lexus». Действовали «умело» и только 1 сентября 2018-го их удалось задержать в Волгограде.

Угонщиков задержали в сентябре 2018-го. Два года они "орудовали" на юге России.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Поймали двух угонщиков сразу после кражи очередного внедорожника «Тойота Ленд Крузер Прадо», совершенной 31 августа 2018 года в Советском районе. Нашли машину полицейские в одном из гаражей в Кировском районе. Автомобиль был разукомплектован. В спецоперации по задержанию угнщиков приняли участие как волгоградские, так и ростовские оперативники, а также их коллеги из ГУУР МВД России. Захват происходил при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии. Во время обысков у преступников нашли сканеры для отключения автомобильных сигнализаций, отмычки для взлома замков зажиганий, радиостанции и приспособления для подавления спутниковых сигнализаций, - вспоминают подробности этого дела в ГУ МВД по Волгоградской области.

Сегодня на скамью подсудимых отправился один из членов этой банды - 43-летний житель Краснодарского края. Его обвиняют в «краже в составе организованной группы, в особо крупном размере», и в «покушении на кражу».

С помощью спецустройств они деблокировали сигнализации на машинах и системы о местонахождении иномарок.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

- Чтобы угнать элитную иномарку, сначала бандиты устраивали за ней слежку и при помощи специальных устройств дублировали сигналы противоугонных систем. Затем «вскрывали» машину, блокировали передачу данных о местоположении автомобиля, и отгоняли ее в арендованные гаражные боксы. Там преступники меняли идентификационные номера на машинах и продавали, - рассказывают «КП-Волгоград» в областной прокуратуре.

Выбирали бандиты только премиальные авто - Тойоты и Лексусы.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

14 иномарок общей стоимостью более 30 миллионов рублей им удалось угнать. Попытки украсть еще 5 машин оказались неудачными.

На иномарках "перебивали" номера и продавали.Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Расследование уголовного дела вели сотрудники СЧ ГСУ ГУ МВД России по Волгоградской области. Они собрали все улики, доказывающие вину подследственного, и сейчас дело с утвержденным обвинительным заключением передали в суд.

- Свою вину мужчина полностью признал. Ожидать суда он будет под стражей. Грозит ему до 10 лет лишения свободы, - уточняют в ведомстве.

Кстати, 11 угнанных иномарок нашим полицейским удалось найти и вернуть владельцам.

ИСТОЧНИК KP.RU