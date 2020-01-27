2020-01-27T14:54:36+03:00
Происшествия

В Астрахани отец 14 лет подряд насиловал свою дочь

Мужчину обвиняют в 130 эпизодах преступления
Екатерина МАЛИНИНА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Педофил находится в СИЗО.Педофил находится в СИЗО.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
Изменить размер текста:

Преступления против детей совершается очень много. Их похищают, обманывают, насилуют. И самое страшное, что мальчишки и девчонки зачастую становятся жертвами своих же родных. В Астрахани уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в 130 эпизодах насилия над своей дочкой.

Все началось, когда крохе было пять лет, а ее отцу – 26. Ребенок в таком возрасте не понимает многих вещей, поэтому то, что делал ее любимый папа, приняла как должное. Отморозок попросил никому не рассказывать – это был «маленький секрет». Когда малышка подросла действия отца стали более жестокими, реальными стали угрозы. Он делал это дома, пока жена была на работе. Сам мужчина перебивался подработкой - официального источника дохода у него нет.

В течение 14 лет он издевался над собственной дочерью, удовлетворяя свои животные ненормальные потребности. Лишь в 2019 году, когда девушка уехала от семьи, она рискнула рассказать о том насилии, которое творилось у нее в семье.

Пока следователи насчитали 130 эпизодов насильственных действий сексуального характера и изнасилований. Расследования продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Губернатор Волгоградской области вошел в состав президиума Госсовета
Волгоградцы не вернули банкам более 25 миллиардов кредита
Глава Камызякского района и мэр города Камызяк, попавшиеся на взятке и откатах, отделались штрафами
В Волгограде супругам-«черным риелторам» дали 13 лет колонии на двоих
В Волгограде выбрали героев-победителей «Народного дозора»
«Ротор» взял на второй сбор 19 игроков и 6 потенциальных новичков
В Волгограде военные отрепетировали салют
В Волжском судят вора, угнавшего 14 элитных иномарок на юге России
В Астрахани отец 14 лет подряд насиловал свою дочь
Грипп бушует: в астраханских школах на неделю продлили карантин
В Волгограде почтили память жертв Холокоста и погибших в блокадном Ленинграде
В Астрахани поймали банду, торговавшую аптечными наркотиками
Астраханцев «нагрели» на горячей воде на 104 миллиона рублей
Волгоградский суд оставил под стражей бывшего замглавы Светлоярского района
Волгоградка перевела мошенникам более 300 тысяч рублей
В Волгограде будут штрафовать за курение в «подземке» трамвая
Тепло вернулось в дома на севере Волгограда
Плюс два: в «Ротор» перешли Геннадий Киселев и Александр Довбня
Мост Волжской ГЭС застыл в шестибалльной пробке
В 2020-м под Волгоградом построят новую трассу для мотокросса
Обрыв кабеля в Волгограде остановил трамваи
В Астрахани мужчина зарезал супругу на глазах у малолетней дочери
В Тракторозаводском районе три улицы остаются без тепла
В Волжском девять классов закрыли из-за карантина