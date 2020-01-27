В Астрахани отец 14 лет подряд насиловал свою дочь

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:54:36+03:00

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Преступления против детей совершается очень много. Их похищают, обманывают, насилуют. И самое страшное, что мальчишки и девчонки зачастую становятся жертвами своих же родных. В Астрахани уголовное дело возбудили в отношении 40-летнего местного жителя. Мужчину подозревают в 130 эпизодах насилия над своей дочкой.

Все началось, когда крохе было пять лет, а ее отцу – 26. Ребенок в таком возрасте не понимает многих вещей, поэтому то, что делал ее любимый папа, приняла как должное. Отморозок попросил никому не рассказывать – это был «маленький секрет». Когда малышка подросла действия отца стали более жестокими, реальными стали угрозы. Он делал это дома, пока жена была на работе. Сам мужчина перебивался подработкой - официального источника дохода у него нет.

В течение 14 лет он издевался над собственной дочерью, удовлетворяя свои животные ненормальные потребности. Лишь в 2019 году, когда девушка уехала от семьи, она рискнула рассказать о том насилии, которое творилось у нее в семье.

Пока следователи насчитали 130 эпизодов насильственных действий сексуального характера и изнасилований. Расследования продолжается, - рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

ИСТОЧНИК KP.RU