Грипп бушует: в астраханских школах на неделю продлили карантин

27 Янв. 2020 2020-01-27T14:09:02+03:00

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Теплая зима стала «благодатной почвой» для распространения всевозможных простудных вирусов. И, если в Волгоградской области число заболевших еще в, так называемых, «пределах нормы», то в соседней Астраханской области болеют массово. По данным астраханского Роспотребнадзора, эпидпорог превышен во всех возрастных группах - болеют как взрослые, так и дети. Порог заболеваемости превысил норму на 59%. Только за последнюю неделю в больницы с подозрением на грипп обратилось почти 10 тысяч астраханцев. Поэтому на заседании межведомственной комиссии, где присутствовали представители всех ведомств, осуществляющих контроль за эпидемиологической ситуацией в регионе (Минздрава, Роспотребнадзора и министерства образования и науки) было принято решение еще продлить карантин в учебных заведениях на неделю - до 2 февраля 2020-го.

Напомним, решение закрыть школы на карантин по гриппу приняли в Астрханской области 20 января, когда уровень заболеваемости перешагнул допустимый порог.

ИСТОЧНИК KP.RU