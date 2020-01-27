2020-01-27T13:55:23+03:00
Общество

В Волгограде почтили память жертв Холокоста и погибших в блокадном Ленинграде

Губернатор Андрей Бочаров возложил цветы на Мамаевом кургане
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Фото администрации ВО.Фото администрации ВО.
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Утро понедельника, 27 января, началось у губернатора Волгоградской области Андрея Бочарова на Мамаевом кургане: вместе с мэром Волгограда он пришел сюда, чтобы почтить память погибших в годы блокады Ленинграда и жертв Холокоста. Напомним, именно 27 января было прорвано блокадное кольцо, в котором Ленинград пробыл 872 дня. Погибли там почти миллион человек. Руководители возложили цветы к памятному знаку «Город-герой Ленинград» на Мамаевом кургане, к братской могиле воинов 57-й и 64-й Армий, а затем к памятнику жертвам Холокоста в сквере имени 8-го Марта в Центральном районе.

И только после этого глава региона отправился в администрацию на традиционное оперативное совещание, с которого обычно начинается трудовая неделя. В продолжение темы говорили о подготовке к важной для нашего региона даты - 77-летию со дня победы в Сталинградской битве. Праздничные мероприятия уже расписаны, правоохранители - в режиме готовности. Главное сейчас - не забыть и не упустить из вида ни одного фронтовика, ветерана или вдову участника войны.

- До 29 января главам муниципалитетов надо завершить личный подомовой обход участников и ветеранов Сталинградской битвы с привлечением социальных и медработников. Поздравить каждого и уточнить, в каких мерах поддержки и помощи нуждаются эти люди. К 1 февраля отчитаться об итогах этой работы, - поручил губернатор подчиненным.

ИСТОЧНИК KP.RU

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