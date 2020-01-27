2020-01-27T13:22:34+03:00
Происшествия

В Астрахани поймали банду, торговавшую аптечными наркотиками

Задержали пять курьеров и организатора «лекарственного промысла» - 30-летнюю женщину
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Возили "лекарства" в специальной сумке, и бандиты постоянно меняли места жительства и хранения препаратов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.Возили "лекарства" в специальной сумке, и бандиты постоянно меняли места жительства и хранения препаратов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.
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«Лирика», «Тропикамида» - лекарства с лирическими названиями и вовсе нелирическим эффектом. Это сильнодействующих препараты, компоненты которых вызывают действия подобные наркотическому опьянению. Назначаются они (очень осторожно) при эпилепсии и различных видах болей, и продаются исключительно по рецептам. Но в Астрахани группа дельцов устроила бизнес на торговле этими «лекарствами». Вышли на них сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области. На днях в рамках «проверочной закупки» при поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» наркоторговцев задержали.

Все эти лекарства обладают эффектом наркотического опьянения. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Все эти лекарства обладают эффектом наркотического опьянения. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- В торговле были задействованы пять человек. Соблюдая конспирацию, они часто меняли адреса своего проживания, и места, где хранились приготовленные для сбыта сильнодействующие вещества. Руководила группой наркодилеров 30-летняя астраханка, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

В специальном чемоданчике, предназначенном для перевозки лекарств, правоохранители обнаружили 700 капсул лекарственного средства «Лирика» и 300 флаконов «Тропикамида». Позже при обыске квартир, где проживали наркодилеры, нашли еще 100 таблеток «Прегабалина», 30 флаконов «Тропикамида», 12 капсул препарата «Лирика». Все эти «лекарства», а также телефоны, банковские карты и деньги, полученные в результате преступного бизнеса, изъяли.

Эти лекарства продаются в аптеках исключительно по рецептам, астраханцы продавали их наркоманам. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Эти лекарства продаются в аптеках исключительно по рецептам, астраханцы продавали их наркоманам. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Возбуждено пять уголовных дел (на каждого члена банды) по фактам незаконного оборота сильнодействующих веществ, совершенных преступной группой в крупном размере. Ведется расследование, -уточняют в региональном Главке.

В Астрахани поймали банду, торгующую аптечными наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU

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