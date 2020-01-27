В Астрахани поймали банду, торговавшую аптечными наркотиками

27 Янв. 2020 2020-01-27T13:22:34+03:00

Возили "лекарства" в специальной сумке, и бандиты постоянно меняли места жительства и хранения препаратов. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

Изменить размер текста: A A

«Лирика», «Тропикамида» - лекарства с лирическими названиями и вовсе нелирическим эффектом. Это сильнодействующих препараты, компоненты которых вызывают действия подобные наркотическому опьянению. Назначаются они (очень осторожно) при эпилепсии и различных видах болей, и продаются исключительно по рецептам. Но в Астрахани группа дельцов устроила бизнес на торговле этими «лекарствами». Вышли на них сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Астраханской области. На днях в рамках «проверочной закупки» при поддержке бойцов отряда спецназначения «Гром» наркоторговцев задержали.

Все эти лекарства обладают эффектом наркотического опьянения. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- В торговле были задействованы пять человек. Соблюдая конспирацию, они часто меняли адреса своего проживания, и места, где хранились приготовленные для сбыта сильнодействующие вещества. Руководила группой наркодилеров 30-летняя астраханка, - рассказывают «КП-Волгоград» в ГУ МВД по Астраханской области.

В специальном чемоданчике, предназначенном для перевозки лекарств, правоохранители обнаружили 700 капсул лекарственного средства «Лирика» и 300 флаконов «Тропикамида». Позже при обыске квартир, где проживали наркодилеры, нашли еще 100 таблеток «Прегабалина», 30 флаконов «Тропикамида», 12 капсул препарата «Лирика». Все эти «лекарства», а также телефоны, банковские карты и деньги, полученные в результате преступного бизнеса, изъяли.

Эти лекарства продаются в аптеках исключительно по рецептам, астраханцы продавали их наркоманам. Фото ГУ МВД по Астраханской области.

- Возбуждено пять уголовных дел (на каждого члена банды) по фактам незаконного оборота сильнодействующих веществ, совершенных преступной группой в крупном размере. Ведется расследование, -уточняют в региональном Главке.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="400" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/757071" frameborder="0"></iframe> В Астрахани поймали банду, торгующую аптечными наркотиками.

ИСТОЧНИК KP.RU