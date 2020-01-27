Астраханцев «нагрели» на горячей воде на 104 миллиона рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:57:56+03:00

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Несколько месяцев прокуратура Астраханской области судилась с ООО «Расчетный центр Астрахани», доказывая, что астраханцам неправомерно насчитали 104 миллиона рублей за подогрев воды. И все-таки добилась справедливости. Потребителям вернут деньги.

- Установлено, что в нарушение требований закона начисление платы за горячее водоснабжение производилось по нормативу расхода тепловой энергии на подогрев горячей воды, который не был утвержден министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Астраханской области, - гласит сообщение астраханской прокуратуры.

Прокуратура потребовала сделать перерасчет. Однако, ООО «Расчетный центр Астрахани» не согласился с требованиями правоохранителей и подал иск в Арбитражный суд заявление о признании представления прокуратуры незаконным. И проиграло.

- Решением суда представление прокуратуры Ленинского района Астрахани признано законным и обоснованным, - констатируют в ведомстве. - ООО «Расчетный центр Астрахани» произвело перерасчет платы на общую сумму более 104 миллиона рублей. А должностное лицо еще и оштрафовали.

ИСТОЧНИК KP.RU