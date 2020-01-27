Волгоградский суд оставил под стражей бывшего замглавы Светлоярского района

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:49:44+03:00

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Следователи ГСУ продолжают выяснять все обстоятельства хищения 7 километров канализационных труб в Светлоярском районе, из-за которого отходы из унитазов тысяч домов выливались на землю. Допрашивают свидетелей, проводят обыски, беседуют с подозреваемыми. Один из них пытался через суд смягчить меру пресечения. 43-летний Сергей Звезденков, бывший замглавы района, просил его отпустить домой. Камера СИЗО плохо сказывается на его здоровье.

- Суд посчитал, что мужчина может покинуть пределы Волгограда или оказать давление на свидетелей. Так что бывший чиновник останется под стражей, - сообщили "КП-Волгоград" в пресс-службе Волгоградского областного суда.

Еще один из организаторов, которые решили продать трубы, принадлежащие району, на цветмет, находится под домашним арестом. Исполнителям назначили подписку о невыезде.

Напомним, уголовное дело в отношении нескольких организаторов и исполнителей возбудили в начале января. Их обвинили в том, что они вырыли трубы и сдали в пункт приема металла. Вырученные деньги поделили между собой.

ИСТОЧНИК KP.RU