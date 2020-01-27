Волгоградка перевела мошенникам более 300 тысяч рублей

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:28:37+03:00

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Ни дня не проходит, чтобы кто-то из волгоградцев не попался на «удочку» мошенников. Каждый день в полицию приходят пострадавшие от рук аферистов. Причем большинство из них отдают деньги сами. Так, 23-летняя волгоградка стала очередной жертвой «банковских» мошенников и «подарила» им 317 тысяч рублей.

Преступники действуют все по той же «накатанной» схеме: звонят с незнакомого номера, представляются сотрудником банка и просят либо код карты, либо перечислить деньги на «якобы безопасные» счета. Девушка и перевела…

А 45-летний житель Краснооктябрьского района попался на «выгодную работу». Он нашел объявление в интернете о приеме на работу водителем у высокопоставленного бизнесмена. Позвонил по указанному номеру, договорился о встрече. А, чтобы собеседование прошло успешно и мужчина гарантировано получил работу, ему предложили перевести им на счет около 100 тысяч рублей. Волгоградец перевел деньги, а когда прибыл по адресу, понял, что ни офиса «работодателя» нет, ни работы, а теперь и денег.

- Полицейские ищут мошенников. Но снова и снова просят волгоградцев: будьте бдительны при общении с неизвестными и не соглашайтесь на сомнительные сделки, какую бы выгоду вам ни обещали. И помните: персональную информацию по картам просят только мошенники! - твердят в ГУ МВД по региону.

ИСТОЧНИК KP.RU