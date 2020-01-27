В Волгограде будут штрафовать за курение в «подземке» трамвая

27 Янв. 2020 2020-01-27T10:36:19+03:00

За нарушение запрета грозит штраф до 3 тысяч рублей

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Сегодня, 27 января, депутаты Волгоградской областной думы добавили к перечню мест, где запрещено курить, и подземные станции скоростного трамвая. Причем за дым сигареты курильщика не просто выгонят и пожурят, а еще и оштрафуют.

«Волгоградский метротрам – единственный в России. Именно из-за своего уникального статуса он формально не попал в сферу действия федерального закона «Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака». Вот мы и ликвидировали этот пробел», - поясняют решение в региональном парламенте.

- Теперь у полицейских есть законные основания привлекать их к административной ответственности, - добавляет председатель комитета Волгоградской областной думы по охране здоровья Наталья Семенова.

Итак, за нарушение запрета на курение в трамвайной «подземке» грозит штраф в размере от 500 до 3000 рублей.

Напомним, что в перечень мест, где запрещено курить, также входят кафе и клубы, расположенные в многоквартирных жилых домах, санузлы и коридоры коммунальных квартир, подземные и крытые переходы, автопарковки и в гаражи. Курение также запрещено на расстоянии менее 15 метров от входов в помещения объектов торговли, общепита, оказания бытовых услуг, органов власти, от остановок наземного городского и пригородного транспорта.

Ранее в Волгоградской области запретили и продажу несовершеннолетним электронных сигарет. А сейчас рассматривается законопроект о регулировании оборота бестабачной никотиносодержащей продукции: некурительных смесей и изделий.

ИСТОЧНИК KP.RU