Тепло вернулось в дома на севере Волгограда

27 Янв. 2020 2020-01-27T11:05:45+03:00

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К утру понедельника 27 января «Концессии теплоснабжения» полностью восстановили теплоснабжение в Тракторозаводском районе Волгограда. Как рассказали «КП-Волгоград» в ресурсоснабжающей компании, сейчас горячая вода подается ко всем объектам, которые два дня оставались без тепла. Теперь задача управляющих компаний, чтобы отопление дошло до каждой квартиры.

- Управляющие компании предупреждены о необходимости отладки внутридомовых систем, - сообщили в «Концессии».

Напомним, из-за скачка напряжения в электросетях, в Тракторозаводском районе вышла из строя котельная, которая снабжала теплом жителей улиц Дзержинского, Дегтярева, Жолудева, Клименко, Загорской, Борьбы, проспекта Ленина и других. Из-за скачка давления сразу в нескольких местах прорвало трубы тепломагистралей. На ликвидации аварии работали пять бригад и тяжелая техника. Большую часть технологических нарушений удалось устранить уже в первые сутки, но треть оказавшихся в зоне отключения волгоградцев двое суток просидели в квартирах с ледяными батареями.

ИСТОЧНИК KP.RU