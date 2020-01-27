Плюс два: в «Ротор» перешли Геннадий Киселев и Александр Довбня

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:54:35+03:00

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В команде сине-голубых появятся еще два новичка - это полузащитник Геннадий Киселев и защитник Александр Довбня. Официально «Ротор» еще не подтвердил заключение контрактов с этими футболистами, но на сайте transfermarkt.ru уже имеется информация о переходе игроков.

Геннадий Киселев до настоящего момента играл в самарском ФК «Крылья Советов». На днях в клубе подтвердили, что после сборов Киселев уходит из команды. Как следует из информации, размещенной на «трансферном» сайте, «Ротор» взял его в аренду за 200 тысяч евро. Контракт заключен до 30 июня 2020 года. Кстати, Киселев играл за юношескую сборную России по футболу.

Второй новичок - Александр Довбня играет на позиции центрального защитника. Бывший игрок сборной России по футболу. Последний сезон провел в тульском «Арсенале». За его аренду «Ротор» заплатил ни много, ни мало - 250 тысяч евро. Контракт также заключен до 30 июня 2020 года.

Появились слухи, что сине-голубые присматриваются и к Николаю Кипиани из казанского «Рубина», но подтвержденной информации пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU