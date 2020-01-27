Мост Волжской ГЭС застыл в шестибалльной пробке

27 Янв. 2020 2020-01-27T09:29:45+03:00

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Ремонтные работы на мостовом переходе Волжской ГЭС начнутся только с 15 февраля, а здесь уже в часы-пик жуткие пробки. Утро 27 января для водителей, которые следуют из Волжского в Волгоград, опять началось неприятного ожидания - пробка растянулась более, чем на километр. Согласно сервису «Яндекс. Пробки» дорожная ситуация оценивается на 6 баллов, машины движутся со скоростью 5-10 километров в час.

Не лучше и ситуация на юге Волгограда - в Красноармейском районе машины стоят в огромной пробке на мосту. Застыли почти без движения проспект Героев Сталинграда, улица Фадеева и бульвар Энгельса.

«Что творится на мосту? Пробка дикая…», «Я уже полтора часа стою в пробке, а до бульвара так и не доехал», - возмущаются водители в соцсетях.

«Типичное утро понедельника - вы как в первый раз», «День физкульутрника - выходите из машины и идете пешком», - иронизируют другие ему в ответ.

ИСТОЧНИК KP.RU