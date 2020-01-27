2020-01-27T08:45:55+03:00
Спорт

В 2020-м под Волгоградом построят новую трассу для мотокросса

«Битва на Волге» пройдет 1 февраля
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Гостей ждут на мотокросс 1 февраля в парке "Волжский".Гостей ждут на мотокросс 1 февраля в парке "Волжский".Фото: Оксана ВАРЛАМОВА
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На протяжении трех лет в Волжском проходят соревнования мотоциклистов «Битва на Волге». И с каждым годом интерес к мотокроссу растет. На этот раз он впервые пройдет в новом статуе - открытого зимнего Кубка ДОСААФ России. Более того, мотокросс пройдет и на новой трассе.

- С большой долей вероятности соревнования пройдут на запасной, песчаной трассе недалеко от озера Круглое. Все из-за теплой зимы и грязи на нашей трассе. Но нас это не пугает. Запасная трасса тоже великолепная, хотя здесь и нет столько прыжков. Но мотокросс не может быть неинтересным, - отметил известный волжский гонщик, чемпион России по мотокроссу, старший тренер секции мотоспорта Волжского Сергей Ефремов.

Отметим, что соревноваться будут в личном и командном зачётах в разных классах мотоциклов. Кроме того, гостей праздника ждет большая и разнообразная программа.

- На открытии выступят военнослужащие разведроты, будет развернута выставка военного вооружения и техники. В рамках мотокросса областная федерация спортивно-прикладного собаководства впервые проведет соревнования по буксировке лыжников или по каникроссу (дисциплина ездового спорта, в которой собака тянет за собой бегущего спортсмена) – вид определится в зависимости от погодных условий, - рассказывают «КП-Волгоград» в мэрии Волжского.

Еще одна новость - мэр Волжского Игорь Воронин принял решение о выделении места под новую мототрассу в районе путепровода по улице Александрова.

- На ее строительство уйдет минимум год. Уже на следующей неделе туда начнут завозить землю, всего надо будет несколько тысяч машин завезти. Спасибо администрации, что она идет нам, спортсменам, навстречу, - благодарит Сергей Ефремов.

А пока волжан приглашают на большой спортивный праздник в парк «Волжский». Открытие мотокросса «Битва на Волге» состоится 1 февраля в 11.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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