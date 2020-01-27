Обрыв кабеля в Волгограде остановил трамваи

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:31:45+03:00

Изменить размер текста: A A

Для жителей северных районов Волгограда утро 27 января выдалось беспокойным. Не все смогли добраться на работу вовремя из-за обрыва силового кабеля, питающего контактную сеть городского электротранспорта. Ранним утром остановилось движение трамвая №13 и троллейбуса №9 в Краснооктябрьском районе. Сейчас трамвай пустили по укороченному маршруту, на подмогу ему пришли автобусы. Движение троллейбусов к восьми часам утра удалось полностью восстановить.

Как рассказали «КП-Волгоград» в мэрии, трамвай №13 в данный момент ходит в от «Депо №5» до стадиона «Монолит». Жителей частного сектора от конечной «Улица Матросова» до трамвайного депо подвозит специальный автобус. Проезд в этом автобусе бесплатный.

Троллейбусы №9 с 7 до 8 часов утра также ходили по укороченному маршруту. Специалистам МУП «Метроэлектротранс» удалось восстановить повреждение в кратчайшие сроки. Сейчас троллейбусы ходят по расписанию от«Спартановки» до «Площади Куйбышева».

ИСТОЧНИК KP.RU