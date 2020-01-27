В Астрахани мужчина зарезал супругу на глазах у малолетней дочери

27 Янв. 2020 2020-01-27T08:24:58+03:00

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Этот день - 26 января 2020-го несовершеннолетняя девочка из села Трудфронт Ленинского района Астраханской области запомнит на всю оставшуюся жизнь. На ее глазах пьяный отец зарезал маму.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, в воскресенье вечером супруги выпивали. Как водится, пьяные разговоры переросли в скандал. В порыве гнева 49-летний мужчина схватил нож с кухонного стола и нанес два удара в область шеи своей супруги. Все это происходило, когда ребенок был в доме.

Осознав, что натворил, мужчина позвонил своему взрослому сыну, а уже тот вызвал полицию.

- К сожалению, спасти пострадавшую 45-летнюю женщину не удалось - она скончалась от полученных ранений. В настоящее время подозреваемый задержан. На месте работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU