2020-01-27T08:24:58+03:00
Происшествия

В Астрахани мужчина зарезал супругу на глазах у малолетней дочери

Астраханец устроил поножовщину в пьяном угаре
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Этот день - 26 января 2020-го несовершеннолетняя девочка из села Трудфронт Ленинского района Астраханской области запомнит на всю оставшуюся жизнь. На ее глазах пьяный отец зарезал маму.

Как рассказали «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области, в воскресенье вечером супруги выпивали. Как водится, пьяные разговоры переросли в скандал. В порыве гнева 49-летний мужчина схватил нож с кухонного стола и нанес два удара в область шеи своей супруги. Все это происходило, когда ребенок был в доме.

Осознав, что натворил, мужчина позвонил своему взрослому сыну, а уже тот вызвал полицию.

- К сожалению, спасти пострадавшую 45-летнюю женщину не удалось - она скончалась от полученных ранений. В настоящее время подозреваемый задержан. На месте работает следственно-оперативная группа. Расследование уголовного дела продолжается, - уточняют в следственном управлении.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мост Волжской ГЭС застыл в шестибалльной пробке
В 2020-м под Волгоградом построят новую трассу для мотокросса
Обрыв кабеля в Волгограде остановил трамваи
В Астрахани мужчина зарезал супругу на глазах у малолетней дочери
В Тракторозаводском районе три улицы остаются без тепла
В Волжском девять классов закрыли из-за карантина
У волгоградцев за год нашли 100 незаконных подключений к газовому оборудованию
В Астрахани маршрутчик избил водителя легковушки во время рейса
В Астрахани судебный пристав подделала документы и «списала» долги любимому
Волгоградца обманули после продажи мебели на сайте бесплатных объявлений
Волгоградцы устроили ажиотаж в закрывающейся «Карусели» из-за скидки на алкоголь
Под Волгоградом водитель врезался в столб и отправил на тот свет пассажирку
Под Астраханью горела автобаза с пластиковой тарой
Волжанка за рулем «Мазды» сбила 14-летнюю школьницу и уехала с места аварии
Волгоградец потерял документы и обманул полицию, что его ограбили
В центре Волгограда автобус едва не сбил 7-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу
Чиновники Волгограда требуют демонтировать конюшню, ангар и манеж «Соснового бора»
Волгоградским школьникам показали, как полицейские собаки ищут наркотики и ловят преступников
Волгоградцы отдали мошенникам 250 тысяч рублей
В Волгограде студенты пришли на каток в пижаме
В Волгограде ребята из «Кванториума» собрали для первоклашки уникальный бизиборд
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд
Василий Уткин опять «напал» на «Ротор» и Волгоград
Из бюджета Волгоградской области на бездомных животных выделили 10 миллионов рублей
Юрист прокомментировала ситуацию с отключением газа в квартире сироты в Волгограде
Лаптев будет руководить Академией «Ротора», а Алексей Жданов тренировать «молодежку»