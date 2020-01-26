В Тракторозаводском районе три улицы остаются без тепла

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:49:30+03:00

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Зима в Волгограде стоит теплая. И если жители Тракторозаводского района до этого сетовали на отсутствие снега, то 25 января этому только радовались. В их домах батареи стали холодными. Был бы на улице мороз, пришлось бы тяжко. У многих отопление появилось ближе к полуночи, но часть волгоградцев продолжают до сих пор сидеть без тепла.

Как сообщили «КП-Волгоград» в "Концессиях теплоснабжения», причина – авария на одой из котельных района. Там произошел скачок напряжение и отключение электричества. Из-за перепада давление произошли технологические нарушения сразу на нескольких участках.

Сейчас без тепла остаются дома на улицах Дзержинского, Жолудева, Дегтярева. Восстановлением коммунальных сетей занимаются 3 ремонтные и две аварийно-спасательные бригады. Задействованы экскаваторы, самосвалы, и даже кран. Как только систему восстановят, начнется подача тепла в оставшиеся холодные квартиры.

Мерзнущим волгоградцам остается только ждать.

ИСТОЧНИК KP.RU