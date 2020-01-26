В Волжском девять классов закрыли из-за карантина

26 Янв. 2020 2020-01-26T16:19:01+03:00

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Ситуация с гриппом и ОРВИ в Волгограде и области достаточно спокойная. Этому поспособствовали новогодние каникулы, благодаря которым большинство детей и взрослых сидели дома. Меньше контактов – меньше болезней. Но как только детвора пошла в школу, а взрослые на работу, количество заболевших стало увеличиваться. Особенно непростая ситуация складывается в городе Волжском. Мэрия сообщила о том, что закрыли на карантин 9 классов в школах №1,9, 12,35 и в лицее №1. Возможно, в понедельник, после утренней переклички занятия прекратятся еще в нескольких учреждениях.

Кстати, администрации школ, как уверяют чиновники, следят за температурным режимом в образовательных учреждениях и держат его в норме.

Под данным роспотребнадзора по Волгоградской области на прошлой неделе количество заболевших было ниже уровня эпидпорога на 31 процент. Чаще всего болеют малыши от 3 до 6 лет и подростки.

В соседней Астраханской области заболеваемость уже выше эпидпорога.

ИСТОЧНИК KP.RU