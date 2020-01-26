2020-01-26T14:55:21+03:00
Общество

У волгоградцев за год нашли 100 незаконных подключений к газовому оборудованию

Нарушителям грозят штрафы
Екатерина МАЛИНИНА
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Комиссия смотрела исправность газового оборудования.Комиссия смотрела исправность газового оборудования.Фото: Екатерина ПОДВИНЦЕВА
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Газовое оборудование потенциально опасно – оно требует постоянно контроля и проверок специалистов. И это не просто слова. Из-за неисправных колонок или аварийной работы плиты происходят крупные ЧП, в которых страдают люди. Поэтому и выезжают в рейды специальные комиссии, в состав которых входят жилинспекторы, чиновники, спасатели, газовики. В прошлом году 2287 прошло подобных совместных инспекций. Среди самых опасных нарушений – 100 самовольных подключений, 13 переоборудований. В 275 случаях у волгоградцев не было договора ВДГО. Также в 192 квартирах нашли утечки газа из плит и колонок и неисправное оборудование.

- За отсутствие договора с предприятиями, контролирующими газовое оборудование, жильцам могут выписать штраф в 2000 рублей или просто перекрыть газ, - сообщили «КП-Волгоград» в администрации Волгоградской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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