2020-01-26T14:01:23+03:00
Происшествия

В Астрахани маршрутчик избил водителя легковушки во время рейса

Ему не понравилось, что тот все время ехал впереди него
Екатерина МАЛИНИНА
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Водителя маршрутки доставили в отдел для беседы.Водителя маршрутки доставили в отдел для беседы.Фото: УМВД по Астраханской области
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Конфликты на дорогах дело довольно обыденное. Обычно все заканчивается языком жестов или бранью в адрес друг друга. Но есть и очень нервные водители, кто пускает в ход кулаки. В Астрахани драку на улице устроил маршрутчик, который ехал свой рейс с полным салоном пассажиров. Инцидент попал на запись видеорегистратора. На ней видно, как белая «четырнадцатая» движется впереди маршрутки. Маневры легковушки, видимо, не понравились водителю общественного транспорта. Он выехал на встречку, объезжая ВАЗ, и остановился прямо перед ним. Затем водитель вышел из маршрутки и направился к парню из четырнадцатой и начал его бить. Молодой человек даже не пытался сопротивляться обрушившимся на него ударам, а лишь укрывался от них. Затем маршрутчик вернулся в свою машину и уехал. Все это происходило неподалеку от здания УМВД по Астраханской области.

- В полицию маршрутчика доставили в тот же день, 25 января. В отношении него возбудили административное производство за выезд на встречную полосу и за неуплату старого штрафа. Сейчас идет проверка по факту побоев водителю из легковушки. Того также пригласили в полицию, - сообщили "КП-Волгоград" в УМВД по Астраханской области.

Также предстоит ответить уроженцу Дагестана и перед чиновниками. Его и владельца маршрута позвали на беседу в мэрию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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