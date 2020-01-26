2020-01-26T11:21:25+03:00
Происшествия

В Астрахани судебный пристав подделала документы и «списала» долги любимому

На женщину завели уголовное дело
Екатерина МАЛИНИНА
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Женщина списала сожителю автомобильные штрафы.Женщина списала сожителю автомобильные штрафы.Фото: Александр ЧЕРНЫХ
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На что только не идут ради любви женщины. Некоторые решаются даже не преступления. В Астрахани уголовное дело возбудили в отношении 30-летней сотрудницы Трусовского районного отдела ФССП. Молодая женщина работала приставом-исполнителем и взыскивала долги. Правда, своему приятелю, за которого очень хотела замуж, долги решила простить. Она внесла в базу данных информацию о погашении штрафов ГИБДД, которых у мужчины накопилось на несколько тысяч рублей.

О нарушении узнали во время очередной проверки, когда не сошлись "дебит" с "кредитом".

- Сейчас следователям предстоит узнать все обстоятельства происшествия. Женщина будет отвечать за злоупотребление должностными полномочиями, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.

Главное, чтобы кавалер, ради которого она пошла на подлог, оценил ее поступок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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