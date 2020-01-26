В Астрахани судебный пристав подделала документы и «списала» долги любимому
На что только не идут ради любви женщины. Некоторые решаются даже не преступления. В Астрахани уголовное дело возбудили в отношении 30-летней сотрудницы Трусовского районного отдела ФССП. Молодая женщина работала приставом-исполнителем и взыскивала долги. Правда, своему приятелю, за которого очень хотела замуж, долги решила простить. Она внесла в базу данных информацию о погашении штрафов ГИБДД, которых у мужчины накопилось на несколько тысяч рублей.
О нарушении узнали во время очередной проверки, когда не сошлись "дебит" с "кредитом".
- Сейчас следователям предстоит узнать все обстоятельства происшествия. Женщина будет отвечать за злоупотребление должностными полномочиями, - сообщили «КП-Волгоград» в СУ СК по Астраханской области.
Главное, чтобы кавалер, ради которого она пошла на подлог, оценил ее поступок.
ИСТОЧНИК KP.RU