Волгоградца обманули после продажи мебели на сайте бесплатных объявлений

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:52:45+03:00

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Главное правило держателей банковских карт: информация об их данных должна оставаться секретной. А уж тем более, никто не должен сообщать их по телефону. К сожалению, об этом помнят не всегда. Особенно, когда на мобильник звонит «служба безопасности банка» и строгим голосом говорит о списании с вашего счета. Многие сообщают все, что просит собеседник. В субботу так на уловку аферистов попалась 50-летняя жительница Советского района. Она испугалась, что с ее счета исчезнут накопления и передала номер карты и цифры на оборотной стороне. Уже через минуту она лишилась 90 тысяч рублей. Также пострадали 53-летний житель Среднеахтубинского района. У него украли 60 тысяч рублей.

65-летний волгоградец лишился 190 тысяч, когда поделился информацией с потенциальным покупателем с сайта бесплатных объявлений. А 68-летний пенсионер из Жирновского района поверил сотрудникам Пенсионного фонда в надежде на компенсацию за лекарства. Мужчина остался без всех сбережений на карте – 160 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU