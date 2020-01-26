Волгоградцы устроили ажиотаж в закрывающейся «Карусели» из-за скидки на алкоголь

26 Янв. 2020 2020-01-26T10:04:01+03:00

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Вот уже несколько месяцев гипермаркет «Карусель»в ТРК "Европа Сити Молл" находится в состоянии закрытия. Полки с каждым днем все больше пустеют. А к этим выходным остались лишь соленья, книги, конфеты и алкоголь. В воскресенье владельцы магазина решили устроить аттракцион невиданной щедрости. На все сделали скидку в 80 процентов. О ней предупредили заранее. Поэтому утром за час до открытия торговой площадки начали подходить волгоградцы. К 9 утра собралась целая толпа. Большинство ждали, что смогут затариться спиртным. Люди буквально бежали к полкам в надежде первыми забрать товар. Персонал старался не попадаться у людей на пути. Волгоградцы чуть ли не дрались за тележки.

Так что уже через полчаса на полках из спиртного осталась только водка – ее по закону не имеют права продавать ниже установленной государством цены.

Кстати, что на этом месте, скорее всего, будет другой гипермаркет. Он появится здесь после ремонта площадки.

ИСТОЧНИК KP.RU