2020-01-26T09:18:40+03:00
Происшествия

Под Волгоградом водитель врезался в столб и отправил на тот свет пассажирку

36-летняя женщина погибла на месте
Екатерина МАЛИНИНА
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Пострадавших отвезли в больницу.Пострадавших отвезли в больницу.Фото: Геннадий БИСЕНОВ
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Авария в Калачевском районе произошла в одиннадцатом часу вечера 25 января. 36-летний водитель мчался по улице Октябрьской в райцентре. На пересечении с 9-м мая он не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения и врезался в уличный фонарь. Удар пришелся н пассажирское сидение справа от водителя.

36-летняя женщина, которая там сидела, погибла на месте – до приезда «скорой». Еще одна местная жительница госпитализирована в ЦРБ Калачевского района, как и водитель. У всех серьезные травмы.

В Дзержинском районе около трех часов ночи ДТП произошло на улице Московской. 27-летний мужчина на внедорожнике «Хенда» врезался в припаркованный «Митсубиси», за рулем которого сидел 23-летний парень. От удара иномарка врезалась в стоящий впереди «БМВ Х-6». Травмы получил водитель» Митсубиси».

Пострадавшего доставили в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД разбираются во всех обстоятельствах ДТП.

ИСТОЧНИК KP.RU

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