Под Астраханью горела автобаза с пластиковой тарой
Крупный пожар произошел 25 января в пять часов утра в Астраханской области. В центр обработки вызовов поступило сообщение от очевидцев: горит автобаза «Вишенка», которая находится в Приволжском районе в селе Карагали по улице Зеленой в постройке №4. На место приехало сразу 23 единицы техники и 70 спасателей.
- По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено открытое горение ангара, рядом стоящего автомобиля и пластиковой тары внутри ангара. В 5 часов 49 минут объявлен вызов № 2. В 6 часов 26 минут объявлен вызов № 3. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.
Около шести часов утра пожар локализовали, а позже ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал. Пока неясно, почему автобаза загорелась. Возможно, ее подожгли. Сейчас это выясняется.
ИСТОЧНИК KP.RU