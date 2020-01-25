2020-01-25T16:35:17+03:00
Происшествия

Под Астраханью горела автобаза с пластиковой тарой

Причины ЧП пока не установлены
Юлия Данильченко
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Спасатели выясняют причины ЧПСпасатели выясняют причины ЧПФото: ГУ МЧС по Астраханской области
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Крупный пожар произошел 25 января в пять часов утра в Астраханской области. В центр обработки вызовов поступило сообщение от очевидцев: горит автобаза «Вишенка», которая находится в Приволжском районе в селе Карагали по улице Зеленой в постройке №4. На место приехало сразу 23 единицы техники и 70 спасателей.

- По прибытию первых пожарно-спасательных подразделений было обнаружено открытое горение ангара, рядом стоящего автомобиля и пластиковой тары внутри ангара. В 5 часов 49 минут объявлен вызов № 2. В 6 часов 26 минут объявлен вызов № 3. Площадь пожара составила 1500 квадратных метров, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МЧС по Астраханской области.

Около шести часов утра пожар локализовали, а позже ликвидировали. По предварительной информации, никто не пострадал. Пока неясно, почему автобаза загорелась. Возможно, ее подожгли. Сейчас это выясняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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