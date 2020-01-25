Волжанка за рулем «Мазды» сбила 14-летнюю школьницу и уехала с места аварии

25 Янв. 2020 2020-01-25T14:03:49+03:00

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Полтора года без водительских прав или арест на 15 суток грозит 36-летней жительнице Волжского, сбежавшей с места серьезной аварии. Это произошло 24 января около двенадцати часов дня в городе-спутнике. Сотрудники ГИБДД установили маршрут, по которому ехала автоледи.

- Водитель на улице 40 лет Победы – улице Дружбы 74-Б на регулируемом пешеходном переходе при свершении маневра поворота налево не убедился в безопасности маневра и совершил наезд на 14-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу на разрешающий сигнал светофора. Водитель с места ДТП скрылся, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

Полицейские нашли и задержали виновницу. Женщина повела себя очень безответственно, ведь она не оказала никакой помощи девочке, даже не убедилась, что та жива. Повезло, что школьница получила лишь ушибы и ее вовремя госпитализировали. Автоледи грозит серьезное наказание за оставление места ДТП и вообще за аварию, в которой пострадал человек.

ИСТОЧНИК KP.RU