Волгоградец потерял документы и обманул полицию, что его ограбили

25 Янв. 2020 2020-01-25T12:41:05+03:00

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Три годы тюрьмы грозит 28-летнему жителю Кировского района Волгограда, который заявил в полицию об ограблении. Информация оказалась ложной, а сам мужчина может стать фигурантом уголовного дела по статье «Заведомо ложный донос» - вопрос о возбуждении решается.

На преступление волгоградца подтолкнули обстоятельства: он потерял документы, которые принадлежали его знакомой. Будучи пьяным, решил придумать ограбление.

- Установлено, что несколько дней назад мужчина, находясь в состоянии опьянения, утратил паспорт и водительское удостоверение своей подруги. Боясь признаться в утере, он решил преподнести этот факт, как преступление, выдумав разбойное нападение и добавив в свое заявление еще и хищение несуществовавших у него денег – 110 тысяч рублей, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU