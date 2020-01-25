2020-01-25T09:36:06+03:00
Происшествия

В центре Волгограда автобус наехал на 7-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

Ребенка госпитализировали в больницу с травмой головы
Юлия Данильченко
Поделиться:
Изменить размер текста:

Около семи часов вечера 24 января 7-летний мальчик попал под колеса автобуса. Это произошло на конечной остановке автобусов «Ж/д вокзал» в Центральном районе Волгограда. Ребенок получил травму головы, его госпитализировали в ближайшую больницу. Прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД установили обстоятельства аварии.

В тот вечер мама и ее сын приехали к вокзалу на такси. Мальчик вышел первым и выскочил на проезжую часть. Женщина выбежала следом и увидела ехавший автобус. Она попыталась оттолкнуть ребенка, а водитель совершил экстренное торможение.

- 29-летний водитель, управляя автобусом «Волгабас», совершая маневр левого поворота в сторону ООТ «ЖД Вокзал», напротив строения № 11 по улице Коммунистическая, наехал на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В центре Волгограда автобус наехал на 7-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу
Чиновники Волгограда требуют демонтировать конюшню, ангар и манеж «Соснового бора»
Волгоградским школьникам показали, как полицейские собаки ищут наркотики и ловят преступников
Волгоградцы отдали мошенникам 250 тысяч рублей
В Волгограде студенты пришли на каток в пижаме
В Волгограде ребята из «Кванториума» собрали для первоклашки уникальный бизиборд
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд
Василий Уткин опять «напал» на «Ротор» и Волгоград
Из бюджета Волгоградской области на бездомных животных выделили 10 миллионов рублей
Юрист прокомментировала ситуацию с отключением газа в квартире сироты в Волгограде
Лаптев будет руководить Академией «Ротора», а Алексей Жданов тренировать «молодежку»