В центре Волгограда автобус наехал на 7-летнего мальчика, выбежавшего на дорогу

25 Янв. 2020 2020-01-25T09:36:06+03:00

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Около семи часов вечера 24 января 7-летний мальчик попал под колеса автобуса. Это произошло на конечной остановке автобусов «Ж/д вокзал» в Центральном районе Волгограда. Ребенок получил травму головы, его госпитализировали в ближайшую больницу. Прибывшие на место ДТП инспекторы ГИБДД установили обстоятельства аварии.

В тот вечер мама и ее сын приехали к вокзалу на такси. Мальчик вышел первым и выскочил на проезжую часть. Женщина выбежала следом и увидела ехавший автобус. Она попыталась оттолкнуть ребенка, а водитель совершил экстренное торможение.

- 29-летний водитель, управляя автобусом «Волгабас», совершая маневр левого поворота в сторону ООТ «ЖД Вокзал», напротив строения № 11 по улице Коммунистическая, наехал на 7-летнего мальчика, который переходил проезжую часть в неустановленном для этого месте, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU