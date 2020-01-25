Волгоградским школьникам показали, как полицейские собаки ищут наркотики и ловят преступников

25 Янв. 2020 2020-01-25T08:43:28+03:00

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70 учеников школ Красноармейского и Кировского районов Волгограда побывали в Центре Кинологической службы и наблюдали за работой кинологов и их служебных собак – Алисы, Стража и Атрис. Возможно, после увиденного кто-то из школьников будет мечтать о службе в полиции, ведь ребятам показали много интересного.

Сначала их провели по музею ЦКС, где сотрудник подробно рассказал об истории создания кинологической службы в Волгоградской области. А потом началось самое интересное – выступление собак.

- Служебные собаки по кличке Алиса и Атрис под управлением инспекторов-кинологов блестяще исполнили все команды и с легкостью обнаружили спрятанные запрещенные вещества. Дети узнали об особенностях и условиях содержания служебных собак, их дрессировки. Самым запоминающимся этапом встречи стало задержание вооружённого правонарушителя служебной собакой по кличке Страж, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе областного Главка.

ИСТОЧНИК KP.RU