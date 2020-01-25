2020-01-25T09:04:23+03:00
Происшествия

Волгоградцы отдали мошенникам 250 тысяч рублей

Аферисты придумали новые схемы списания средств с банковских карт
Юлия Данильченко
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Мошенники продолжают обманывать волгоградцев.Мошенники продолжают обманывать волгоградцев.Фото: Анатолий ЖДАНОВ
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За последние дни в полицию Волгоградской области обратились сразу четверо потерпевших от рук мошенников. Люди по наивности отдали аферистам свыше 250 тысяч рублей. Причем злоумышленники придумывают новые схемы. Например, у 52-летнего жителя Новониколавеского района преступник списывал деньги в течение двух лет! Общая сумма составила более 100 тысяч рублей. Мужчина заподозрил неладное не сразу, а когда обратился в банк, то понял, что доступ к его карточке имеет кто-то еще. 54-летняя волгоградка дала мошенникам пароли от карты и лишилась 60 тысяч.

49-летняя жительница Урюпинска повелась на обещанную аферистом прибыль и продиктовала данные своей карточки: со счета исчезло почти 90 тысяч. А другой пошел дальше:

- Медсестре из Волжского позвонил мужчина, сообщивший, что он сотрудник службы безопасности банка. Незнакомец напугал женщину тем, что с ее счета пытаются похитить деньги. Женщина продиктовала звонившему персональные данные счета, после чего аферист, действуя от ее лица, оформил на нее онлайн кредит в сумме 80 тысяч рублей. Злоумышленник из этих денег успел перевести себе 19 тысяч рублей: женщина узнала об этом из сообщения от банка и сразу же заблокирована свои счета, - рассказали «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области.

В полиции напоминают: не сообщать реквизиты карты никому. Представители банка их знают! Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать ПИН-код! Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка.

ИСТОЧНИК KP.RU

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