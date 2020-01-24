В Волгограде студенты пришли на каток в пижаме

24 Янв. 2020 2020-01-24T22:37:58+03:00

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В этом году волгоградцев, которые пришли отпразднывать День студента на каток в пойму реки Царицы, ждал особенный сюрприз - здесь устроили пижамную вечеринку. Студенческий не спрашивали, зато каждый, кто пришел сюда в пижаме, получил скидку. Благо, сегодня ассортимент пижам в магазинах большой - и куча вариантов для случаев, когда отключили отопление. Поэтому на катке собралась молодёжь в плюшевых комбинезонах, в которых и мороз нипочём. Тем более под зажигательный сет от диджеев.

Напомним, что по случаю двойного праздника 24, 25 и 26 января на катке в парке «Раздолье» устравивают ночные катания - каток будет работать до часу ночи. И, кстати, сегодня у вас еще есть возможность попасть на диджей фест. За пультом волгоградцев будут развлекать диджеи Fedso, Privalove, ITD, Choko и Yamantay.

"Готовьтесь отрываться, как пуговица на пальто, и набивать шишки!" - предупреждали организаторы. Оторваться получилось.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="288" src="https://www.volgograd.kp.ru/video/embed/756764" frameborder="0"></iframe> В Волгограде на катке зажигают диджеи.

ИСТОЧНИК KP.RU