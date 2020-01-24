В Волгограде ребята из «Кванториума» собрали для первоклашки уникалльный бизиборд

24 Янв. 2020 2020-01-24T19:35:51+03:00

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Ребята из волгоградского «Кванториума» осуществили мечту маленькой шестилетней девочки из Новгородской области - они собрали для нее обучающую модель, которая называется бизиборд. Причем такой игрушки нет ни у кого в нашей стране - она уникальная, потому что придумали, разработали и собрали собственными руками наши ребята.

Девочка давно мечтала о такой «развивающей игре», которая сегодня популярна у ее сверстников. Но купить у родителей не было возможности, и тут на помощь пришли волгоградские «кванторианцы» - Тимофей Покровский и Максим Славик — воспитанники направления «Авто», а также Анна Лазарева, которая обучается в кванте «Хайтек».

- Сначала в специальной программе моделирования школьники создали макет, по нему вырезали детали из фанеры, в основу заложили элементы детских настольных игр, - рассказывают в «Кванториуме».

Кто не знает: бизиборд представляет собой доску, на которой закреплены различные развивающие элементы. Воспитанники «Кванториума» включили в набор кубики, лабиринты, кнопки и переключатели, счеты, весы, головоломки. В ходе игры ребенок развивает не только мелкую моторику, но и логическое мышление, усидчивость, тренирует память, учится концентрироваться.

ИСТОЧНИК KP.RU