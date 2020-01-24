В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд
Еще одна управляющая компания из Волгограда попала в «серый список» регионального управления Госжилнадзора. Речь идет о ООО «Южная Управляющая Компания», которое обслуживает многоквартирного дома № 19а по улице Удмуртская в Волгограде. На то, что УК не выполняет свои обязанности по содержанию дома, пожаловались жильцы. Когда инспекторы нагрянули с проверкой, они ужаснулись. Состояние второго подъезда, на который и было больше всего нареканий, не соответствует никаким нормам.
- Краска на стенах отслоилась, причем в некоторых местах вместе с побелочным и штукатурным слоев. Оконные рамы повреждены, некоторые створки вообще не закрываются, в других отсутствует второе стекло, - рассказывают о выявленных недочетах в Госжилинспекции. - При этом компания не смогла даже пояснить, почему не реагировала на жалобы жильцов и не предприняла попытки отремонтировать подъезд.
Поэтому на нерадивую управляющую компанию инспекторы составили протокол об админнарушении.
- Постановлением Инспекции юридическому лицу назначен штраф в размере 125 000 рублей, - гласит вердикт Инспекции.
ИСТОЧНИК KP.RU