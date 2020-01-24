2020-01-24T18:59:41+03:00
Общество

В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд

ООО «Южная Управляющая Компания» не выполнила предписания Госжилнадзора
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Еще одна управляющая компания из Волгограда попала в «серый список» регионального управления Госжилнадзора. Речь идет о ООО «Южная Управляющая Компания», которое обслуживает многоквартирного дома № 19а по улице Удмуртская в Волгограде. На то, что УК не выполняет свои обязанности по содержанию дома, пожаловались жильцы. Когда инспекторы нагрянули с проверкой, они ужаснулись. Состояние второго подъезда, на который и было больше всего нареканий, не соответствует никаким нормам.

- Краска на стенах отслоилась, причем в некоторых местах вместе с побелочным и штукатурным слоев. Оконные рамы повреждены, некоторые створки вообще не закрываются, в других отсутствует второе стекло, - рассказывают о выявленных недочетах в Госжилинспекции. - При этом компания не смогла даже пояснить, почему не реагировала на жалобы жильцов и не предприняла попытки отремонтировать подъезд.

Поэтому на нерадивую управляющую компанию инспекторы составили протокол об админнарушении.

- Постановлением Инспекции юридическому лицу назначен штраф в размере 125 000 рублей, - гласит вердикт Инспекции.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ребята из «Кванториума» собрали для первоклашки уникалльный бизиборд
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд
Василий Уткин опять «напал» на «Ротор» и Волгоград
Из бюджета Волгоградской области на бездомных животных выделили 10 миллионов рублей
Юрист прокомментировала ситуацию с отключением газа в квартире сироты в Волгограде
Лаптев будет руководить Академией «Ротора», а Алексей Жданов тренировать «молодежку»
В Волгограде вновь пять раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
На Татьянин день Волгоградскую область заметет и завьюжит
Волгоградцы могут стать частью самого большого сердца на планете и войти в книгу рекордов
В аэропорту Волгограда установили тепловизоры, чтобы не пропустить больных коронавирусом
«Ротор» подписал контракт с форвардом из молодежной сборной России
Настоящий детектив: как львенок и обезьяна попали на обочину волгоградской трассы
В Волгограде водителя «Мерседеса», сбежавшего с места ДТП, отправили за решетку
В День студента в Волгограде запретят продавать алкоголь
Видеоролики астраханского заповедника бьют миллионные рекорды просмотров
Волгоградские газовики вручили победителям акции «Безопасность в каждый дом» сертификаты на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования
В клинике пластической хирургии Волгограда арестовали технику и мебель
В Волгограде поймали лжеполицейских-вымогателей
В волгоградские школы пришли письма об очередном «минировании»
Волгоградцам покажут «Жизнь блокадного Ленинграда»
Фура влетела в гаражи в Волгограде
Астраханский чиновник подарил знакомой квартиру, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья
Волгоградцев бесплатно проверят на рак
ЖК «Бастион» обещают достроить в 2020-м
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали на семь тысяч рублей
На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки