Из бюджета Волгоградской области на бездомных животных выделили 10 миллионов рублей

24 Янв. 2020 2020-01-24T17:00:52+03:00

Все больше денег выделяют на отлов и содержание собак, а не на их отстрел. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Тема бездомных собак уже набила оскомину у волгоградцев. Почти ежедневно люди жалуются на стаи собак, гуляющих во дворах, у магазинов, в парках (где, к слову, гуляют дети)… Раньше их отстреливали, но после изменений в федеральном законодательстве в регионах также перешли на гуманное регулирование численности безнадзорных животных. Волгоградская области не исключение. В регионе все больше денег уходит на отлов и содержание (включая лечение, вакцинацию, стерилизацию) собак. Поэтому волгоградским чиновникам пришлось в срочном порядке в декабре 2019-го вносить изменения в региональный закон о полномочиях органов местного самоуправления по организации обращения с животными, оставшимися без владельцев. И увеличивать сумму денег, выделяемых из бюджета на эти цели. В итоге в 2020-м на отлов и содержание собак и кошек из региональной казны потратят 10 миллионов рублей.

- Деньги уже распределены между муниципалитетами, - добавляют в пресс-службе Волгоградской областной думы.

На данный момент в Волгоградской области бездомными животными занимаются 10 приютов: помимо муниципального «Горпитомника» это еще девять частных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU