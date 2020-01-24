2020-01-24T16:11:35+03:00
Спорт

Лаптев будет руководить Академией «Ротора», а Алексей Жданов тренировать «молодежку»

Резерв сине-голубых доверили формировать землякам-волгоградцам
Наталья ГЛАЗУНОВА
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Лаптев тренерскую категорию «ПРО-УЕФА». Фото СК "Ротор".Лаптев тренерскую категорию «ПРО-УЕФА». Фото СК "Ротор".
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Футбольный клуб «Ротор» не перестает удивлять волгоградцев в этом межсезонье - сюрприз за сюрпризом. Вот еще один - бывший капитан сине-голубых Алексей Жданов вошел в тренерский штаб «Ротор-2». Несколько лет назад именно Жданов и его команда вывели сине-голубых в ФНЛ, он был лучшим бомбардиром первенства ПФЛ зоны «Юг» и просто любимчиком волгоградских фанатов. Теперь он будет передавать свой опыт уже подрастающим футболистам. Напомним, с августа 2019-го Жданов руководил «Ротор-М», а с уходом из дубля Олега Веретенникова, пошел на повышение.

Еще один сюрприз от клуба - директором Академии «Ротора» стал Александр Лаптев. Он будет отвечать за формирование резерва сине-голубых на всех уровнях.

Кто не знает: Лаптев родился и вырос в Волгограде, закончил ВГАФК, был тренером в СДЮСШОР-19 «Олимпия», потом работал в Волгоградском училище олимпийского резерва. Возглавлял дубль ФК «Ростов» и клубную футбольную школу, работал в «Локомотиве» (Кропоткин) и «Волгаре-Газпром» (Астрахань), был и главным тренером «Ангушта» (Назрань). И, кстати, именно Лаптев был первым руководителем созданного в 2009 году регионального Центра подготовки футболистов.

«Наша задача — вернуть клубу те времена, когда «Ротор» успешно играл в Кубке России, завоевывал медали и выступал в еврокубках, а также приумножить былые достижения. Без хорошего резерва это сделать не получится. Мы хотим, чтобы основную обойму «Ротора» составляли местные воспитанники, поэтому цель академии — вырастить достойных футболистов, которые будут отстаивать честь региона на федеральных и международных соревнованиях и со временем вольются в нашу главную команду и сборную страны», - цитируют Лаптева в пресс-службе клуба.

ИСТОЧНИК KP.RU

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