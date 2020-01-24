2020-01-24T15:37:14+03:00
Общество

На Татьянин день Волгоградскую область заметет и завьюжит

На дорогах ожидается туман и гололедица
Наталья ГЛАЗУНОВА
Поделиться:
Фото из архива КП.Фото из архива КП.
Изменить размер текста:

Татьянин день, 25 января, обещает волгоградцам немало сюрпризов. В то время, как администрация Волгограда подготовила для горожан ряд мероприятий, погода подготовила жителям региона свои «подарки» в виде снега и мокрого снега. Специалисты волгоградского ЦГМС предупреждают: 23 января в Волгоградской области ожидается метель!

- Западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Утром и днем в отдельных районах туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, - прогнозируют волгоградские синоптики.

Столбик термометра при этом будет колебаться в пределах -2…+3º. В северных районах местами опустится до минус 13 градусов. В Волгограде температура воздуха: ночью -5...-7º, днем около 0º.

Дорожную технику уже подготовили для работы в условиях непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Волгограде ребята из «Кванториума» собрали для первоклашки уникалльный бизиборд
В Волгограде УК оштрафовали на четверть миллиона за ветхий подъезд
Василий Уткин опять «напал» на «Ротор» и Волгоград
Из бюджета Волгоградской области на бездомных животных выделили 10 миллионов рублей
Юрист прокомментировала ситуацию с отключением газа в квартире сироты в Волгограде
Лаптев будет руководить Академией «Ротора», а Алексей Жданов тренировать «молодежку»
В Волгограде вновь пять раз возьмут в плен фельдмаршала Паулюса
На Татьянин день Волгоградскую область заметет и завьюжит
Волгоградцы могут стать частью самого большого сердца на планете и войти в книгу рекордов
В аэропорту Волгограда установили тепловизоры, чтобы не пропустить больных коронавирусом
«Ротор» подписал контракт с форвардом из молодежной сборной России
Настоящий детектив: как львенок и обезьяна попали на обочину волгоградской трассы
В Волгограде водителя «Мерседеса», сбежавшего с места ДТП, отправили за решетку
В День студента в Волгограде запретят продавать алкоголь
Видеоролики астраханского заповедника бьют миллионные рекорды просмотров
Волгоградские газовики вручили победителям акции «Безопасность в каждый дом» сертификаты на бесплатное техническое обслуживание газового оборудования
В клинике пластической хирургии Волгограда арестовали технику и мебель
В Волгограде поймали лжеполицейских-вымогателей
В волгоградские школы пришли письма об очередном «минировании»
Волгоградцам покажут «Жизнь блокадного Ленинграда»
Фура влетела в гаражи в Волгограде
Астраханский чиновник подарил знакомой квартиру, предназначенную для переселенцев из аварийного жилья
Волгоградцев бесплатно проверят на рак
ЖК «Бастион» обещают достроить в 2020-м
Руководителя жилинспекции Волгограда оштрафовали на семь тысяч рублей
На юге Волгограда пешеход погиб под колесами иномарки