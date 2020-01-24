На Татьянин день Волгоградскую область заметет и завьюжит

24 Янв. 2020 2020-01-24T15:37:14+03:00

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Татьянин день, 25 января, обещает волгоградцам немало сюрпризов. В то время, как администрация Волгограда подготовила для горожан ряд мероприятий, погода подготовила жителям региона свои «подарки» в виде снега и мокрого снега. Специалисты волгоградского ЦГМС предупреждают: 23 января в Волгоградской области ожидается метель!

- Западный ветер усилится до 6-11 метров в секунду, а местами порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Утром и днем в отдельных районах туман, гололед, налипание мокрого снега, на дорогах гололедица, - прогнозируют волгоградские синоптики.

Столбик термометра при этом будет колебаться в пределах -2…+3º. В северных районах местами опустится до минус 13 градусов. В Волгограде температура воздуха: ночью -5...-7º, днем около 0º.

Дорожную технику уже подготовили для работы в условиях непогоды.

ИСТОЧНИК KP.RU